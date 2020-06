Jugée obèse, elle est exclue de la formation comme préposée aux bénéficiaires

Une jeune femme de 20 ans s’est vu refuser la formation comme préposée aux bénéficiaires offerte par Québec puisqu’elle est jugée obèse selon son indice de masse corporelle (IMC).

Melina Dubois Sorgente, une jeune mère désireuse d’offrir son aide en CHSLD en période de pandémie, pèse 200 livres et mesure 4 pieds 11 pouces et présente un IMC de 40,4, jugé trop élevé pour l’emploi.

Mme Dubois Sorgente et trois autres candidats ont été écartés du programme de formation du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal en raison de leur poids, ce que la jeune femme déplore vivement.

«J’ai vraiment été déçue, parce que ce n’était pas une question de salaire. Ça fait longtemps que je veux faire la formation et c’est une opportunité pour moi. Ça a un peu pété ma bulle!», a dit Melina Dubois Sorgente en entrevue à Salut Bonjour Week-end.

«Pour 0,4, je trouve ça très discriminatoire. La formation est trois mois. J’aurais pu perdre du poids d’ici le mois de septembre. (...) Quand tu es préposé aux bénéficiaires tu es debout, tu bouges et tu es actif. Je ne vois pas comment je n’aurais pas pu faire ça toute la journée comme je le fais avec mon enfant qui a un an et demi.

La santé publique estime qu’un indice de masse corporelle égal ou supérieur à 40 met plus à risque le candidat de contracter la COVID-19 au même titre que le diabète ou d’autres problèmes de santé.

Les responsables du programme de formation ont proposé à Mme Dubois Sorgente d’appliquer à nouveau en septembre prochain.