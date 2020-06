La logistique derrière la livraison de vos biens est à améliorer

Des entreprises en logistique tentent d’optimiser le transport des biens achetés en ligne, de l’entrepôt jusqu’à la porte du client. Mais ce n’est pas toujours chose facile.

Le ballet logistique peut impliquer autant le transport terrestre, maritime qu’aérien.

«On veut optimiser les opérations de logistique pour les magasins, les distributeurs, les fabricants et les transporteurs», résume Théodor Gabriel Crainic, professeur à l’École des sciences de la gestion (ESG) de l’UQAM. Le but, poursuit-il, est de planifier la livraison la plus rapide et économique possible, tout en veillant à limiter le kilométrage pour des raisons écologiques.

On calcule que 25 % de l’espace du transport modal, tel qu’actuellement utilisé, est gaspillé.

Christian Lafrance, PDG de l’entreprise Clear Destination, estime que les systèmes d’information déficients ou incapables de calculer l’espace disponible sont en cause. «Le deuxième problème, c'est qu'il y a une foule de systèmes hétérogènes d'information sophistiqués, mais ils ne se parlent pas entre eux», poursuit-il.

Sa compagnie, reconnue dans le secteur de la logistique, devrait profiter d’un financement de 4 millions d’une chaire de recherche à l’ESG pour tenter d’améliorer la gestion de la chaîne logistique.

Cette chaire de recherche, tant fondamentale qu'appliquée, devrait notamment réduire les coûts des transports et le trafic et, par conséquent, les gaz à effet de serre.