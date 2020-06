Le recyclage sauvé dans l’arrondissement de Lachine

La récupération des matières recyclables sur le territoire de l’arrondissement de Lachine est finalement épargnée d’un bris de service.

La Ville de Montréal a fait face à une «situation exceptionnelle» et a dû accorder un contrat de gré à gré à la Société VIA pour le traitement des matières recyclables au centre de tri de matières recyclables (CTMR) de l’arrondissement de Lachine parce que le fournisseur précédent a des ennuis financiers.

La Ville a expliqué samedi, par communiqué, que depuis le lancement du CTMR à Lachine en 2019, celui-ci était opéré par Papiers MD, une filiale de Rebuts solides canadiens (RSC). Or, le 3 février dernier, les entreprises de RSC se sont placées sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC), forçant les autorités municipales à trouver illico une solution de rechange.

L’administration Plante dit avoir agi «rapidement afin de s'assurer du maintien des services, advenant un échec de la restructuration de l'entreprise sous la LACC et une résiliation du contrat actuel octroyé à Papiers MD».

C’est l’organisme à but lucratif fondé en 1977 Société VIA (pour Société Vie, intégration et apprentissage pour handicapés) qui a été retenu pour gérer les opérations de tri et de valorisation des matières recyclables. Société VIA opère déjà quatre centres de tri, notamment à Québec, Lévis et Saguenay.

Le contrat de 10 ans, qui est conditionnel à la résiliation de celui avec Papiers MD, selon la Ville, est estimé à une somme maximale de 59,6 millions $. Il est prévu dans l’entente que 60 % de la main-d’œuvre totale doit être composée de personnes vivant avec une limitation fonctionnelle.

«En contexte de crise du recyclage et face à une situation où les services de tri de matières recyclables étaient en jeu, nous en arrivons à un dénouement heureux pour le maintien du service grâce à une action concertée entre la Ville, le gouvernement et ses partenaires du milieu du recyclage. De plus, le contrat donné à un organisme en réinsertion sociale contribue positivement à notre impact social», a dit Jean-François Parenteau, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal.