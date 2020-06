Oubliés à l’étranger: discrimination entre Canadiens «d’origine» et autres citoyens?

Une citoyenne canadienne qui a été coincée quatre mois au Maroc dénonce ce qu’elle qualifie de « discrimination » de la part d’Ottawa, alors que des gens nés au Canada ont été contactés avant ceux ayant leur citoyenneté pour des possibilités de rapatriement.

« Des citoyens de seconde zone. Voilà comment on s’est senti », lance Ghizlaine Affia.

Photo courtoisie

La femme originaire du Maroc déplore que le gouvernement ait contacté directement par téléphone des Canadiens « de souche » pour leur offrir des places sur un vol par la Grande-Bretagne, alors que les Canadiens ayant une double nationalité n’ont reçu qu’un courriel, et ce, plus de 12 heures plus tard.

« Une fière Canadienne »

« On nous dit qu’il n’y avait que quelques places disponibles et les “Canadiens d’origine” ont pu les avoir avant les autres. C’est quoi si ce n’est pas de la discrimination ? Je vis au Canada depuis 2003, je suis une fière Canadienne, tout autant que ces gens, non ? Je suis bouleversée qu’on fasse cette différence entre citoyens canadiens », s’insurge Mme Affia, toujours choquée.

Cette façon de faire a largement fait réagir sur les réseaux sociaux où plusieurs personnes, comme Mme Affia, se sont indignées.