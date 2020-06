Des sextuplés noirs diplômés du secondaire, une première aux États-Unis

Kiera, Kobe, Kaleb, Kieran, Kaylynne et Kyle, des sextuplés de l’Alabama, ont terminé avec brio leur parcours au secondaire et continueront leur éducation à l’automne.

Nés en 2002, les six enfants ont déjoué le destin et ont survécu à leur naissance prématurée. Leur mère a accouché d’eux par césarienne alors qu’ils n’avaient que 26 semaines et demie.

18 ans plus tard, tous les six sont officiellement détenteurs de leur diplôme du secondaire. Dans des photos prises pour l’occasion, les quatre garçons et deux filles portent fièrement leur toge et leur mortier bleu royal.

«Le matin de la cérémonie, je suis restée couchée au lit et j’ai regardé des photos d’eux enfants, a confié leur mère, Diamond, à Today. Ça va être très tranquille...»

Dans quelques mois, ses six enfants entameront un nouveau chapitre de leur vie. Certains étudieront l’informatique, les arts plastiques, la physiothérapie ou encore les soins esthétiques. Kyle, atteint de l’autisme, commencera un programme de soutien.

Les sextuplés Harris sont suivis par les médias avec intérêt depuis leur naissance. Leur mère prenait des médicaments pour la fertilité prescrits par un docteur quand elle a appris qu’elle était enceinte non pas d’un, mais de six enfants!

Dans une entrevue datant de 2003, la mère racontait utiliser 60 couches par jour et dépenser 1100$ en épicerie.

Aujourd’hui, les parents des sextuplés sont divorcés, mais ont conservé une relation cordiale.