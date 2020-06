Un pasteur convertit son église en bar pour pouvoir rouvrir

Afin de protester contre les mesures de confinement imposées aux lieux de culte, un pasteur d’une église évangélique de l’Argentine a décidé de rouvrir ses portes sous forme d’un bar.

Ainsi, le pasteur Daniel Cattaneo a aménagé des tables de bars dans l’église, tandis que lui et ses collègues se sont vêtus d’uniformes de serveur, rapporte «The Guardian».

Sauf que l’apparence du bar n’est qu’un simple prétexte pour permettre la tenue des services religieux. En effet, les «serveurs» livrent des bibles sur des plateaux à chacune des tables au lieu de boissons alcoolisées.

À l’heure actuelle, l’État argentin interdit aux lieux de culte d’accueillir plus de 10 personnes à la fois. Or, les magasins et les bars peuvent quant à eux recevoir l’équivalent de 30% de leur capacité maximale.

«Nous sommes habillés comme cela, plateaux dans les mains, parce qu’il semble que c’est la seule façon que nous pouvons vous livrer la parole de Dieu», a dit M. Cattaneo aux convives en début de cérémonie.

L’endroit a été rebaptisé le «bar de culte» par le pasteur.

«Nous voulons pouvoir exercer notre droit constitutionnel de pratiquer notre foi, a expliqué Daniel Cattaneo aux médias après la cérémonie. Les bars peuvent rouvrir, les magasins peuvent rouvrir, pourquoi y a-t-il de la discrimination envers nous?»