Macron salue «une première victoire» contre le virus

Le président français Emmanuel Macron s'est félicité dimanche d'une «première victoire» contre le coronavirus qui a fait près de 30 000 morts en France, en annonçant de nouvelles mesures de déconfinement, dont la réouverture totale dès lundi des cafés et restaurants en région parisienne.

«La lutte contre l'épidémie n'est pas terminée, mais je suis heureux de cette première victoire contre le virus», a déclaré M. Macron dans une allocution télévisée solennelle.

«Dès demain, tout le territoire, à l'exception de Mayotte et de la Guyane où le virus circule encore activement, (...) passera dans la zone verte, ce qui permettra notamment une reprise plus forte du travail et la réouverture des cafés et restaurants en Ile-de-France», a déclaré M. Macron.

Cette mesure était ardemment réclamée par le secteur de la restauration. Jusqu'à présent les cafés et restaurants en région parisienne ne pouvaient exploiter que leurs terrasses.

Le président français a également annoncé que les écoles et les collèges redeviendraient «obligatoires» à partir du 22 juin, alors que jusqu'à présent l'accueil des élèves se faisait sur la base du volontariat ou des capacités d'accueil des écoles fortement limitées par un lourd protocole sanitaire.

M. Macron a également annoncé la reprise des visites dans les maisons de retraite et les établissements d'hébergement médicalisés pour personnes âgées.

«Nous allons retrouver pleinement la France», a promis le président français qui s'exprimait pour la 4e fois depuis le début de la crise du coronavirus en mars. «Nous n'avons pas à rougir de notre bilan», a-t-il également martelé, alors que la gestion de la crise a été contestée à plusieurs reprises.

Soulignant que «500 milliards d'euros» avaient été dépensés pour faire face, il a exclu d'augmenter les impôts pour financer les dépenses liées à la crise.

«La seule réponse est de bâtir un modèle économique durable et fort, de travailler et produire davantage pour ne pas dépendre des autres», a-t-il dit.