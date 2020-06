Mort de George Floyd: une nouvelle vidéo choquante rendue publique

Une nouvelle vidéo de l’arrestation de George Floyd par la police de Minneapolis a été rendue publique dimanche.

Sur les images choquantes, il est possible d’apercevoir un agent de police qui ignore les plaidoyers des passants qui le supplient d’intervenir.

«Vous allez le laisser le tuer sous vos yeux?» crie l’un des passants à l’agent Tou Thao, alors qu’on voit George Floyd inanimé sous le genou de l’agent Derek Chauvin.

ATTENTION : les images dans la vidéo suivante pourraient être choquantes pour certaines personnes

L’agent Thao n’a pas bronché devant la foule grandissante, s’assurant seulement de les garder à bonne distance de l’intervention en cours.

C’est Ben Crump, l’avocat qui représente la famille de M. Floyd, qui a publié la vidéo sur Instagram.

«C'est encore plus dérangeant, et encore plus difficile à regarder que la première vidéo, a écrit Crump. Tou Thao a monté la garde alors que Derek Chauvin A ASSASSINÉ George Floyd... tandis que les témoins de l'exécution tentaient de défendre la JUSTICE, tentaient de sauver la vie de George!»

Une autre personne a tenté de supplier l’agent de vérifier s’il pouvait toujours sentir le pouls de George Floyd – chose qui ne sera faite que vers la fin de la vidéo longue d’environ six minutes, alors que la victime est placée sur une civière.

Chauvin, Thao et deux autres policiers ont depuis été congédiés par la police de Minneapolis. Les hommes font face à de nombreuses accusations criminelles, dont une pour meurtre.

Vu par des milliers de personnes autour du globe, l’événement tragique a déclenché une véritable vague de manifestations partout dans le monde.