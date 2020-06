Nouvelle canicule à venir cette semaine?

Après avoir eu du temps plus gris et froid dans les derniers jours, la semaine qui s’amorce s’annonce ensoleillée... et chaude!

• À lire aussi: En route vers un week-end ensoleillé

• À lire aussi: Un Grand Prix de F1 à Montréal cet automne?

Cette belle température pourrait même amener une deuxième canicule en à peine un mois.

Cela reste cependant à confirmer puisque bien qu’on annonce plus de 30 degrés Celsius pendant trois journées consécutives, jeudi, vendredi et samedi, à Montréal, les températures devraient chuter sous la barre des 20 degrés Celsius pendant la nuit.

En plus d’avoir des températures estivales, dépassant les 20 degrés Celsius dès aujourd’hui, très peu de nuages sont également visibles sur le radar.

Même son de cloche du côté de Québec, mais avec des températures qui resteront sous les 30 degrés Celsius.