Pris sur une île quasi déserte: toute une épopée pour rentrer

Un Montréalais pris sur une île quasi déserte à l’autre bout du monde est revenu à bon port après un périple d’une semaine à bord d’un tracteur, d’un bateau en bois et de cinq avions.

« Le jour du départ, c’était ridicule : pas un nuage en vue, beau soleil, on a vraiment été chanceux [...] L’eau était calme, comme un miroir, raconte Jungle Tshongo qui a passé 6 mois à l’étranger. Sans avoir nécessairement hâte de revenir, c’était un soulagement de voir que j’en étais capable. »

À 46 ans, le plongeur des fonds marins a décidé de mettre sa vie en suspens pour aller passer quelques mois sur l’île de Kyun Pila au sud du Myanmar, dans le but d’aider à rétablir des bancs de coraux endommagés par la présence de déchets.

Son aventure humanitaire s’est vite transformée en histoire de survie au moment où le Myanmar a annoncé la fermeture de ses frontières en raison de la pandémie, le 19 avril.

Le Montréalais et quatre autres volontaires de la Hongrie, de la Malaisie, de l’Angleterre et de la France n’ont pas eu d’autres choix que de rationner leurs portions de nourriture pour s’assurer de ne pas en manquer, au point de compter les poches de thé.

Avec l’arrivée de la saison des moussons, il allait devenir de plus en plus difficile de quitter l’île, en raison des pluies torrentielles et des vagues importantes qui pouvaient atteindre jusqu’à 4 mètres de hauteur, explique-t-il.

Tenter sa chance

Le 28 mai au matin, les volontaires apprennent qu’un bateau marchand du village doit se rendre à Aung Ba au Myanmar dans deux jours, « si le temps le permet ».

Sans aucune mise à jour sur le site Facebook du gouvernement depuis le 15 mai, impossible pour eux de savoir si la suspension des vols était prolongée au-delà du 31 mai, tel qu’il était alors indiqué.

« J’ai décidé de prendre une chance, car le temps ne faisait que changer », dit-il.

Le matin du 1er juin, le beau temps était au rendez-vous pour lui et la Hongroise Orsi Vincze, 41 ans, qui avaient reçu le feu vert de leurs ambassades respectives.

Après une traversée d’environ 50 km à bord du petit bateau étroit en bois, ils parviennent à la rive d’Aung Ba, où une voiture les attendait. De là, les deux voyageurs empruntent une longue route cahoteuse, en direction de Kawthoung.

« C’est juste sur le chemin, près de l’aéroport, qu’il s’est mis à pleuvoir, ajoute-t-il en riant. Comme si c’était arrangé avec le gars des vues !

Des complications

En arrivant à sa chambre d’hôtel, M. Tshongo réalise que son vol en direction de Séoul prévu le 4 juin est retardé de 24 heures ce qui le force à décaler d’une journée le vol suivant entre Séoul et Vancouver, prévu à la même date.

Plusieurs appels et quelques centaines de dollars plus tard, son trajet est en ordre et il est prêt à prendre son premier avion vers Yangon au Myanmar, où il passe quelques jours. Ses billets d’avion lui ont coûté plus de 2500 $ en tout, malgré un remboursement de... 0,08 $.

Le 5 juin, jour de son départ du Myanmar, il apprend qu’il doit payer pour les frais de séjour prolongé – dû à son visa expiré –, malgré une lettre de soutien de son ambassade. Sa facture s’élève à environ 285 $.

Si le reste du trajet s’est complété sans encombre, il a été plutôt difficile pour le Montréalais de trouver des vivres à Séoul, où les kyats (monnaie courante de la Birmanie) n’étaient pas acceptés. Impossible non plus de trouver un bureau de change.

« Il y avait une genre de salle avec des chaises longues. Je me suis couché, j’ai dormi quelques heures. Ce break-là c’était incroyable. J’avais pas d’eau, pas de bouffe, mais au moins je pouvais m’allonger », se rappelle-t-il, en riant.

Arrivée à Montréal

Séoul, Vancouver, Toronto : après une semaine de déplacement, Jungle Tshongo est finalement parvenu à Montréal, le 7 juin à 22 h 45.

Confiné avec son chat pour 14 jours chez sa mère à Longueuil, il profite de son temps libre pour composer de la musique avec des amis en ligne, tout en réfléchissant à son avenir.

« Je viens de vivre une demi-année avec rien, explique-t-il. Je reviens ici, je me sens comme s’il y avait trop de choses autour de moi. Même l’eau chaude a l’air de trop. »

Il aimerait continuer son travail de restauration des bancs de coraux en milieu canadien, ou enseigner son savoir à ceux qui iront les restaurer ailleurs dans le monde.

Chose certaine, il continuera à plonger pour ramasser les déchets dans les différents cours d’eau québécois.

« Tout le temps libre que j’ai, je le dédis à ma planète », conclut-il.

Un trajet de sept jours

1er juin

Photo courtoisie

▻ Départ de Kyun Pila

Le voyageur et sa comparse hongroise Orsi Vincze ont traversé l’île de Kyun Pila en tracteur, pour se rendre de l’autre côté en attendant le bateau.

À 7 h, un bateau marchand en bois les a amenés de l’autre côté de la mer d'Andaman, à Aung Ba.

Sur une route cahoteuse, ils ont parcouru un trajet d’environ deux heures et demie pour se rendre à l’aéroport de Kawthoung, au sud du Myanmar. Leurs chemins se sont séparés à Yangon le 5 juin.

Photo courtoisie

2 juin

▻ Kawthoung

De Kawthoung, ils sont partis à 11 h 15 en direction de Yangon, toujours au Myanmar, où il a passé quelques jours.

5 juin

Photo courtoisie

▻ Yangon

Seul, il a quitté le Myanmar à 21 h pour se rendre à l’aéroport de Séoul.

6 juin

▻ Séoul

Le lendemain, il a pris un avion vers Vancouver à 16 h 40, avant de faire escale à Toronto.

7 juin

▻ Montréal