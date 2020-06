Visite émotive à l’endroit où les ossements des enfants disparus ont été retrouvés

Des restes humains retrouvés près d'une maison de l'Idaho, dans le nord-ouest des États-Unis, sont ceux de deux enfants portés disparus depuis neuf mois, a annoncé la police locale, qui a arrêté leur beau-père, propriétaire de la maison.

Leurs grands-parents se sont rendus sur les lieux où les restes des enfants ont été retrouvés. Larry et Kay Woodcock espéraient ainsi faire leur deuil.

Tylee Ryan, une adolescente de 17 ans, et Joshua «JJ» Vallow, un petit garçon autiste de 7 ans, avaient été vus pour la dernière fois en septembre et leurs grands-parents, inquiets, avaient signalé leur disparition deux mois plus tard.

Entre-temps, leur mère, Lori Vallow, une adepte de cultes ésotériques, avait quitté la ville de Rexburg avec son compagnon, Chad Daybell. Le couple s'était installé à Hawaï, où il s'était marié.

«C'est avec le coeur lourd que nous pouvons confirmer que ces restes ont été officiellement identifiés comme ceux de JJ Vallow et Tylee Ryan», a indiqué samedi dans un communiqué la police de Rexburg.

Les restes avaient été mis au jour mardi lors d'une perquisition dans la propriété de Chad Daybell. L'homme a été placé en détention, accusé de destruction de preuves. Il s’est vu imposer une caution d’un million de dollars.

Lori Vallow est également en détention depuis son extradition d’Hawaï en février. Elle est accusée d'abandon d'enfants, de fausses déclarations à la police et d'outrage à un tribunal.

L'enquête sur la disparition des enfants a pris un tour macabre lorsque les policiers ont constaté une série de décès dans l'entourage de Lori Vallow et de son nouveau mari, auteur de livres ésotériques dans lesquels il raconte ses expériences de «mort imminente» et ses contacts avec l'au-delà.

Le troisième mari de Mme Vallow, Joseph Ryan, père de Tylee, est mort en 2018, apparemment d'une crise cardiaque.

En juillet 2019, son quatrième mari, Charles Vallow, avec qui elle était en instance de divorce, a été tué par le frère de Lori, Alex Cox, qui a dit avoir agi en état de légitime défense. Il est lui-même décédé en décembre après avoir été retrouvé inconscient à son domicile.

Dans sa demande de divorce, Charles Vallow indiquait que sa femme, avec qui il vivait alors dans l'Arizona, se disait investie par Dieu de la mission de préparer l'Apocalypse, prévue pour juillet 2020.

Le 19 octobre, la femme de Chad Daybell est décédée à 49 ans de causes dites «naturelles». Deux semaines plus tard, Lori Vallow et Chad Daybell quittaient l'Idaho pour Hawaï.

La justice de l'Idaho avait ordonné au couple de présenter les enfants le 30 janvier. C'est parce que cet ordre n'a pas été respecté que Lori Vallow a été interpellée et ramenée dans l'État. Son mari avait été brièvement incarcéré puis libéré.