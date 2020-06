Fin de la prime COVID: Vote de grève à l'entrepôt Jean-Coutu de Varennes

Quelque 700 membres de l'entrepôt Jean-Coutu de Varennes ont voté à 99% en faveur d'un mandat de grève après que l'employeur ait mis fin à la prime COVID. Metro, qui détient le groupe Jean Coutu, a refusé de négocier sans la présence d'un conciliateur.

«Nous avons été au travail tout le long de la pandémie, nous avons adopté toutes les méthodes pour limiter la propagation du virus et continuer d'assurer une part importante de l'approvisionnement en médicaments au Québec. On mérite un plus grand respect de la part de l'employeur qui doit négocier de bonne foi», affirme Audrey Benoît, présidente du Syndicat des travailleurs et travailleuses de l'entrepôt Pharmacie Jean Coutu-CSN.

Le syndicat demande notamment un plus grand respect de l'ancienneté dans l'attribution des tâches, de meilleurs horaires de travail, aucune sous-traitance, une amélioration du programme de retraite progressive et une réduction du ratio d'employé-es travaillant à temps partiel.

D'autres détails à venir.