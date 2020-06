Youppi! fait son entrée au Temple de la renommée

La mascotte du Canadien de Montréal Youppi! a été intronisée au Temple de la renommée des mascottes lors d’une cérémonie virtuelle, dimanche.

Pour l’occasion, l’ancienne mascotte des Expos de Montréal - qui portait la casquette du Tricolore - a fièrement exhibé sa bague reçue pour souligner l’événement. La mascotte orange est la première provenant du Canada à recevoir pareil honneur.

«Félicitations pour ton intronisation au temps de la renommée. Wow! C’était mérité depuis longtemps», a dit l’entraîneur associé du CH Kirk Muller dans une vidéo.

Un message de Kirk Muller à notre tout nouveau membre du Temple de la renommée 🧡 pic.twitter.com/JgBQpniNm2 — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) June 14, 2020

«Je me souviens t’avoir vu lors des matchs de baseball des Expos. Avec le temps, tu es devenu meilleur! Félicitations et j’espère qu’un jour, on pourra te revoir à un match des Expos à Montréal.»

Youppi! est la première mascotte à avoir été expulsée d’un match du baseball majeur et également la première à avoir fait la transition d’une des ligues majeures nord-américaines à une autre.

Boomer, des Pacers de l’Indiana, The Oriole Bird, des Orioles de Baltimore, et Blue, des Colts d’Indianapolis ont également été intronisés.