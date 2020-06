Des policiers de Longueuil font du skate avec des jeunes

Une mère de famille a eu l’agréable surprise de voir deux agents du Service de police de l’agglomération de Longueuil se joindre à un groupe de jeunes qui faisait de la planche à roulettes dans un skateparc de Longueuil.

Dans une publication grandement partagée sur Facebook, Annie Spencer raconte que son fils et d’autres jeunes s’adonnaient à leur passe-temps samedi soir vers 22h lorsqu’une voiture de patrouille s’est arrêtée.

Les policiers se sont rendus dans le coffre de la voiture et se sont approchés du groupe. «Les ados n’en mènent pas large et sont un peu nerveux de les voir s’avancer... Jusqu’à ce qu’ils réalisent qu’au bras, chacun tient un casque et un skate!!», raconte la mère.

Les deux policiers se sont amusés avec les jeunes pendant environ une heure.

Un des policiers, l’agent Thierry Hinse-Fillion, a déjà fait l’objet d’articles sur son approche bien particulière. En 2017, il a participé à un projet-pilote où il patrouillait jour et soir en planche dans les différents skateparcs de l’agglomération.