Des rendez-vous chez le coiffeur jusqu’à Noël

C’est jour de réouverture pour les salons de coiffure et d’esthétique du grand Montréal, deux semaines après la reprise amorcée partout dans la province.

L’impatience se faisait ressentir lundi matin, comme l’affirme Kevins Kyle, coiffeur et propriétaire des Studios Kevins Kyle à Mirabel, qui s’affairait à préparer les derniers préparatifs avant l’arrivée tant attendue de sa clientèle.

Malgré une réouverture retardée, cette attente supplémentaire a permis aux propriétaires de salon de mieux se préparer grâce aux conseils de leurs confrères et consoeurs un peu partout au Québec.

Des carnets de rendez-vous déjà complets

Le téléphone n’a pas dérougi aux Studios Kevins Kyle, qui affiche déjà complet pour les jours et les semaines à venir.

«Ça en est gênant! Pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous cette semaine c’est impossible. On est même rendus à fin juillet début août pour certains coiffeurs et certains rendez-vous se prennent même jusqu’à Noël! C’est du jamais-vu», s’exclame Kevins Kyle.

Des bienfaits psychologiques

Au-delà de l’aspect esthétique de la coiffure, certains clients bénéficient de la présence de leur coiffeur et l’expérience peut s’avérer importante sur le plan social.

«On a réalisé qu’aller chez le coiffeur c’est avant tout des soins esthétiques, mais ce sont des confidents à qui on parle toujours et à qui on va confier nos expériences», mentionne au passage Kevins Kyle.