Québec crée un groupe d’action contre le racisme

Le premier ministre François Legault a annoncé la création d’un groupe d’action contre le racisme qui sera présidé par Lionel Carmant et Nadine Girault.

En plus du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, et de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, le comité sera également composé de la ministre responsable des Affaires autochtones, Sylvie D’Amours.

Les députés Christopher Skeete, Ian Lafrenière, Denis Lamothe et Isabelle Lecours en font également partie.

Le premier ministre François Legault a confié au groupe le mandat de fournir des recommandations dès l'automne en matière de justice, d'éducation, de logement et d'emploi.

