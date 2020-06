Erin O'Toole courtise les conservateurs sociaux

Erin O'Toole, dont la campagne est en pleine ascension, courtise les conservateurs sociaux.

Le député conservateur de Durham les a invités à faire de lui leur deuxième choix lors d’une récente table ronde virtuelle.

Dans la vidéo, on l'entend aussi affirmer qu'il a voté contre le projet de loi pour l'aide médicale à mourir il y a quatre ans et qu'il a encore beaucoup d'incertitudes sur l'aide à mourir en tant que catholique et avocat.

Il affirme également ne pas avoir pris position au sujet du projet de loi du gouvernement Trudeau qui vise à interdire les thérapies de conversion qui ont pour but de changer l'orientation sexuelle d'une personne.

Les conservateurs sociaux représentent une frange importante des membres qui éliront en août le prochain chef du parti.

Ces questions risquent de faire surface lors des deux seuls débats des candidats à la succession d'Andrew Scheer qui croiseront le fer mercredi et jeudi soir à Toronto.