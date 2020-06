Formation de préposée: mécontente de voir sa candidature rejetée

France Lanthier aurait souhaité faire partie des quelque 10 000 personnes qui entament leur formation rémunérée de préposé aux bénéficiaires, lundi.

Cependant, elle n’a même pas pu poser sa candidature puisqu’elle travaille déjà comme aide de service dans un CHSLD de Montréal.

Au mois de mars dernier, Mme Lanthier a répondu à l’appel de François Legault et s’est inscrite sur le site jecontribue.ca pour aller prêter main-forte dans les CHSLD.

Elle a alors découvert que le travail auprès des aînés la passionnait. Elle aurait donc aimé pouvoir se joindre à la première cohorte de préposés aux bénéficiaires qui recevront la formation accélérée de trois mois.

On lui a alors expliqué qu’afin de ne pas dégarnir le système de santé, elle ne pouvait se joindre à la formation.

«Ils nous mettent de côté, tandis que nous on était là depuis le début. Même avant la prime de COVID et tout ça. On était là depuis le début», déplore-t-elle.

Le ministère de la Santé affirme cependant qu’une formation additionnelle sera planifiée à l’automne pour ceux qui, comme France Lanthier, travaillent présentement dans le milieu de la santé sans détenir de formation.

«Pour la formation qui se tiendra cet été, nous favoriserons le recrutement de candidats ne travaillant pas déjà dans le réseau de la santé. Ainsi, une période de formation additionnelle sera planifiée à l’automne. Je ne suis pas en mesure de détailler les conditions qui seront offertes à ce moment», a indiqué le ministère par écrit.