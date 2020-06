Indemnes après un atterrissage d’urgence dans Lanaudière

Hier soir, un @ARC_RCAF #SAR CC130H Hercules et un CH146 Griffon du 424 ont secouru 2 occupants d'un avion qui a atterri d'urgence près de St-Félix-de-Valois QC. Tous 2 secourus en bonne condition et transportés à LaMacaza par CH146 où l’ambulance et @sureteduquebec attendaient. pic.twitter.com/MCWooYNtEH