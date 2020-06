Interdiction des feux à ciel ouvert

Avec le temps chaud annoncé dans les prochains jours, les feux à ciel ouvert seront de nouveau interdits à partir de mardi matin dans la plupart des régions.

Le ministère des Forêts dit avoir pris cette décision en collaboration avec la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

Cette nouvelle interdiction touche la majorité des régions, soit une bonne partie du Nord-du-Québec, de la Côte-Nord, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent, de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. Le nord de l’Outaouais, des Laurentides, de Lanaudière et de la Mauricie est également concerné. Il en est de même pour la MRC du Granit, en Estrie, et celle de L’Érable, dans le Centre-du-Québec.

Cette mesure est prise par précaution. Actuellement, la SOPFEU ne recense aucun feu de forêt en activité au Québec. Toutefois, plusieurs petits incendies ont dû être éteints depuis le début du beau temps.

Jusqu’à présent, l’année 2020 est particulièrement occupée pour les pompiers de SOPFEU. On a noté 386 brasiers alors que la moyenne pour les dix dernières années est de 206 incendies à pareille date.

Pour voir si le territoire où l’on se trouve est visé par cet interdit, il est possible de consulter le site web de la SOPFEU: https://sopfeu.qc.ca/