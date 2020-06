La statue de John A. Macdonald encore vandalisée

Encore une fois, le monument «raciste» de l’ancien premier ministre du Canada John A. Macdonald a été vandalisé dans la nuit de dimanche à lundi, au centre-ville de Montréal.

Le geste a été revendiqué par le groupe Macdonald Must Fall, que l’on peut traduire par «Macdonald doit tomber».

Le monument a été enduit de peinture mauve et les mots «Kill Native Men» ont notamment été écrits avec de la peinture orange à la base du socle, en référence à la politique controversée qu'a menée ce personnage historique à l'endroit des Autochtones.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Il s’agit au moins de la quinzième fois au cours des trois dernières années que la statue de John A. Macdonald est vandalisée à la Place du Canada.

«Cette plus récente action se produit alors que de nombreuses statues coloniales et racistes sont ciblées par du vandalisme ou encore tout simplement déboulonnées dans le monde entier. En continuité du mouvement Black Lives Matter, des statues racistes et coloniales ont été renversées, décapitées et autrement attaquées au cours des deux dernières semaines partout aux États-Unis et ailleurs dans le monde», a indiqué le groupe Macdonald Must Fall dans un communiqué.

Le regroupement déplore également le fait que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, refuse de retirer de l’espace public cette «statue raciste».

Les vandales ont également pris soin de mentionner dans leur communiqué que les règles de distanciation sociale avaient été respectées lors de leur crime.

«Les vandales anticoloniaux ont pratiqué la distanciation physique en portant des masques et en se lavant les mains avant et après l’action», ont-ils mentionné.

John Alexander Macdonald a été le premier ministre du Canada de 1867 à 1873 et de 1878 à 1891.

Il est mort en 1891, à l’âge de 76 ans.