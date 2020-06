L'avenue Mont-Royal deviendra piétonne

D'ici la fin de la semaine, l'avenue Mont-Royal sera entièrement piétonne. La mise en place se fait finalement de façon graduelle, même si on avait annoncé que ça commencerait aujourd'hui.

C’est à la mi-mai que l’administration Plante a annoncé l’ajout de 327 km de voies cyclables et piétonnes, dont fait partie cette artère.

Le but de cette initiative est d’encourager le transport actif, mais également d’inviter les gens à maintenir la distanciation physique.

L’opposition et certains commerçants dénonçaient cette décision qui aurait été faite, selon eux, dans l’improvisation la plus totale.

Pour d’autres commerçants, il s’agit d’une occasion intéressante d’amener les clients.

«Je me suis dit que comme on ne pourrait pas trop voyager, les gens vont venir marcher sur Mont-Royal, venir dans les boutiques, faire une petite terrasse, et marcher jusqu’au mont Royal», affirme l’un d’eux.

«Ça risque de décourager certaines personnes, mais il y a des gens qui vont se dire : "C’est le fun de manger sur une terrasse sans avoir une odeur de pot d’échappement, sans avoir un courant de camion qui nous passe à deux pieds de l’assiette"» de lancer un autre commerçant.