Le centre-ville à portée de main

Les Montréalais peuvent maintenant commander n’importe quel produit d’une boutique du centre-ville et se le faire livrer chez eux, grâce à un nouveau service de livraison.

Les commandes peuvent être passées à «Génie centre-ville» directement à partir de Facebook, d’Instagram ou de son site internet. Le produit devrait arriver la journée même.

«Le consommateur peut demander tout ce qu’il veut, articles ou nourriture, à condition que ce soit acheté au centre-ville, et le Génie livre dans la journée même, de manière sécuritaire et sans contact», affirme Émile Roux, directeur de Destination centre-ville, qui a lancé le concept en partenariat avec le service d’assistant personnel Génie Montréal.

La livraison des commandes sera gratuite jusqu’au 21 juin dans une zone délimitée en gros par le tracé de la Transcanadienne et de l’autoroute Décarie, mais incluant également les secteurs Verdun, LaSalle et L’Île-des-Soeurs. Des frais de 1 $ par kilomètre supplémentaire sont à prévoir pour les personnes habitant plus loin.

Après le 22 juin, les frais de livraison seront fixés à 5 $ jusqu’à la fin du service prévue le 30 septembre.

«Génie centre-ville est un geste supplémentaire pour maintenir l’avantage concurrentiel du centre-ville, ajoute M. Roux. Ce service de livraison permettra à nos entreprises de desservir un bassin de clientèle élargie.»

Pour effectuer une commande, on peut se rendre au www.geniemtl.com et utiliser le code promotionnel #geniecentreville pour bénéficier de la livraison gratuite.