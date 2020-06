Le masque pour tous dans le réseau de la santé

Alors que Québec refuse toujours de rendre le port du masque obligatoire, le ministère de la Santé l'impose maintenant à tous ses employés. La nouvelle directive entre en vigueur ce lundi dans l'ensemble du réseau de la santé québécois.

Dans l'Est-du-Québec, cette directive touche près de 8000 employés du CISSS du Bas-Saint-Laurent, 3500 employés en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, et autant du CISSS de la Côte-Nord.

Les médecins, infirmières et préposés aux bénéficiaires, notamment, portent déjà le masque depuis le début de la pandémie. Mais la nouvelle consigne concerne maintenant les employés de bureau, les gestionnaires, les employés d'entretien, bref tous les types d'emploi qui existent dans le réseau de la santé.

«Les employés qui donnent des soins directs aux usagers, donc à moins de deux mètres, naturellement c'est une obligation. Pour tous les autres employés, c'est maintenant une directive de porter le masque de procédure lorsqu'ils circulent dans les établissements. On va suivre l'évolution de cette nouvelle pratique chez nos employés, c'est quand même un changement de culture», a précisé Isabelle Ouellet, directrice adjointe aux soins infirmiers au CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Alors que le ministère de la Santé impose maintenant le port du masque à tous ses employés, qu'ils soient en contact ou non avec des personnes malades, Québec ne se contente toujours que d'en suggérer l'usage à la population en général.

«Dans le fond c'est une responsabilité collective. Comme on le sait, le port du masque évite la transmission du virus. C'est une méthode préventive qui est maintenant reconnue et on doit tous la mettre en application», a commenté Isabelle Ouellet.

Depuis le 4 juin, le CISSS du Bas-Saint-Laurent recommande également le port du masque aux personnes qui se rendent dans ses établissements pour un rendez-vous médical.