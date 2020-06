Le président de la Banque Laurentienne tire sa révérence

Le président et chef de la direction de la Banque Laurentienne François Desjardins quitte ses fonctions pour être remplacé par intérim par Stéphane Therrien.

Celui qui a dirigé cette institution financière québécoise pendant cinq ans prendra sa retraite dès le 30 juin.

«Nous le remercions pour ses 29 ans de service dévoué à la Banque et nous lui souhaitons bonne chance dans ses projets futurs», a déclaré le président du conseil d’administration, Michael Mueller par communiqué lundi matin.

Son remplaçant, Stéphane Therrien, occupe le poste de vice-président exécutif, Services aux entreprises et aux particuliers, ainsi que le poste de président et chef de la direction de BLC Services financiers.

Il fait partie de la direction de la Laurentienne depuis 2012. Il a supervisé l’ensemble des activités commerciales de la Banque au Canada et aux États-Unis, en plus d’être à la tête du réseau de succursales des Services aux particuliers à travers le Québec. Sous sa gouverne, l’institution bancaire a vu l’actif des services aux entreprises passer de 4,8 milliards $ en 2012 à 13,5 milliards $ en 2020 grâce à des acquisitions et de la croissance.

«L’une de mes priorités consistera à écouter les clients, les employés et les investisseurs afin d’affiner notre stratégie d’exécution en mettant clairement l’accent sur la croissance et la rentabilité», a déclaré Stéphane Therrien.

La Laurentienne a connu des difficultés ces dernières années. Son dividende a été amputé de 40 % à la fin mai à la suite de résultats décevants.

La Banque a effectué un virage pour délaisser le service aux particuliers en succursales pour se concentrer sur son offre sur internet et pour servir les entreprises.

Depuis l’an dernier, la Banque Laurentienne n'offre plus de services au comptoir à ses clients réguliers dans la presque-totalité de ses 91 succursales.

Dépôts, retraits, paiements de facture et virements; les clients sont maintenant invités à utiliser les guichets automatiques, les services en ligne et le dépôt direct pour réaliser leurs transactions.

L'institution financière s'est centrée sur les conseils financiers plus complexes.