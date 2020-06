Le SPVM reconnaît le racisme systémique

Le Service de police de la Ville de Montréal a reconnu lundi le controversé concept de «racisme systémique» à la suite du dépôt d’un rapport sur le racisme et la discrimination à Montréal.

• À lire aussi: Profilage racial à Montréal: «le directeur du SPVM absent depuis le début de la crise» selon un ex-policier

• À lire aussi: Racisme et discrimination systémiques: «Nous devons faire mieux» - Valérie Plante

• À lire aussi: Québec crée un groupe d’action contre le racisme

«Le SPVM reconnaît le caractère systémique du racisme et de la discrimination et nous nous engageons à agir pour les combattre», peut-on lire d’un communiqué envoyé en soirée par le service de police.

Que le SPVM reconnaisse ce problème était d’ailleurs une recommandation du rapport déposé par l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM).

Le rapport est particulièrement dur à l’endroit du SPVM, qui avait d’ailleurs participé aux consultations. Il est mentionné entre autres que le profilage racial et social sévit au sein du corps de police. On parle même de «violence dirigée» envers certains groupes ratissés et les Autochtones.

Selon les auteurs du rapport, être sensible à ces enjeux devrait être prérequis pour les prochains directeurs du SPVM.

Ils formulent aussi plusieurs critiques à l’endroit de la Ville de Montréal, accusée de ne pas en faire assez, malgré les beaux discours.

Lundi matin, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a aussitôt reconnu le caractère systémique du racisme dans sa ville.

Comme demandé dans le rapport, l’administration Plante va créer le poste de Commissaire à la lutte au racisme et à la discrimination.

Le racisme systémique reste un concept qui ne fait pas l’unanimité au Québec. Si à peu près tout le monde juge qu’il y a bel et bien du racisme au Québec, l’expression «systémique» fait débat, plusieurs jugeant qu’il s’agit d’un concept importé des États-Unis et qui ne correspond pas à la réalité québécoise.

Il y a deux semaines, le premier ministre François Legault avait d’ailleurs reconnu qu’il y a des racistes au Québec, mais s’était gardé d’utiliser les mots «racisme systémique».