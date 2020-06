Les aspirants directeurs du SPVM doivent reconnaître le profilage, suggère un rapport

Le prochain directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) devra au préalable reconnaître l’existence du profilage racial et social, et démontrer sa connaissance du problème: il s’agit d’une des recommandations du rapport sur le racisme et la discrimination systémique.

L’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) a mené une consultation sur le sujet, après qu’une pétition citoyenne eut récolté plus de 22 000 signatures. Les 38 recommandations ont été dévoilées lundi matin. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, y réagira également.

«La commission estime que le profilage racial et social sévit au sein du SPVM et qu’il constitue de la violence dirigée vers certains groupes racisés et vers les personnes autochtones», indique le rapport. On y suggère que les futurs candidats au poste de directeur soient aptes à changer la culture organisationnelle de l’institution.

Le rapport recommande aussi de revoir les méthodes de recrutement, afin que les candidats ayant des préjugés raciaux soient exclus de la prochaine cohorte de recrues du corps policier.

Le SPVM s’est engagé à se doter d’une politique sur les interpellations, après la publication d’un rapport indépendant suggérant que les minorités visibles sont plus souvent ciblées par les contrôles aléatoires.

Nommer le problème

Le rapport de l’OCPM presse la Ville de Montréal de reconnaître «publiquement et dans les plus brefs délais» le caractère systémique du racisme et de la discrimination.

«Pour nous, le premier pas du changement, c’est de reconnaître le problème. On ne peut pas combattre efficacement ce qu’on n’ose pas nommer, insiste Dominique Ollivier, présidente de l’OCPM. Si on ne fait rien, on va se retrouver encore une fois dans vingt ans à se poser ces questions.»

Selon Mme Ollivier, on constate que «malgré un discours généreux au niveau des principes, les résultats ne sont pas au rendez-vous». Les actions menées par la Ville sont souvent effectuées à la pièce, sans vision d’ensemble, et sans objectifs clairs ou contraignants, explique-t-elle.

La création d’un poste de commissaire à la lutte au racisme et à la discrimination, qui proposera un plan d’action, est suggérée, tout comme la désignation d’un responsable du dossier au comité exécutif de la Ville.

Cibles contraignantes

Pour remédier à la faible présence de minorités dans les hautes sphères d’administration municipale, on demande à la Ville de se doter de «cibles de représentativité spécifiques et contraignantes» pour les postes administratifs et ceux de cadre de direction.

La parité hommes-femmes et l’occupation d’un tiers des postes par des personnes racisées ou autochtones devraient aussi être visées sur les conseils d’administration.

«On nous a fait part de plusieurs micro-agressions, et parfois même des agressions ou des propos racistes et haineux», déplore Mme Ollivier, soulignant par ailleurs l’importance d’un milieu de travail accueillant.