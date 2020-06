Les buffets à volonté ont dû s’adapter

Les restaurants de type buffet ont dû réinventer leur façon de faire pour être en mesure de rouvrir leurs portes lundi.

Ainsi au Buffet des Continents, les clients ne pourront plus remplir eux-mêmes leur assiette. C'est un employé de l'autre côté du comptoir qui s'en chargera.

On voulait ainsi éviter que tout le monde puisse piger dans les plats et manipuler les ustensiles.

Aussi, la taille de la salle à manger a été considérablement réduite, passant de 450 à une centaine de places.

Les clients auront intérêt à bien faire remplir leur assiette au premier service sans quoi ils auront à nouveau à faire la file pour être resservis.

La chaîne Buffet des Continents a décidé de rouvrir ses succursales à tour de rôle. Le tour de celle de Trois-Rivières viendra vendredi, mais en soirée seulement jusqu'à nouvel ordre.

«On a hâte», a lancé la directrice Lydia Boisclair.

«On voulait s'assurer qu'on soit prêt, qu'on ait la sécurité et le confort de notre clientèle. On ne voulait rien minimiser. On voulait se faire très rassurant», a-t-elle poursuivi.

Des 84 employés d’avant la pandémie, la moitié a été rappelée. Les autres le seront au fur et à mesure du retour de la clientèle.