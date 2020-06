L'Islande relance prudemment son tourisme

Pour profiter des eaux fumantes du «Lagon bleu», passez par la case dépistage: l'Islande a rouvert prudemment lundi ses frontières aux ressortissants européens de l'espace Schengen, un soulagement pour le secteur touristique, essentiel à l'économie locale, mais frappé par l'épidémie de nouveau coronavirus.

«Je ne peux pas dire que c'était confortable (...), mais si c'est ce que l'on doit faire pour pouvoir faire le tour de l'île, je suis content de le faire», explique à l'AFP Daniel Haj, qui s'est soumis à un test, comme la plupart des passagers arrivés lundi sur l'île.

Arrivé depuis Londres à l'aéroport international de Keflavik, ce Suédois de 27 ans a été l'un des premiers touristes à percer les nuages du ciel islandais depuis près de trois mois.

L'île volcanique, à quelques encablures du cercle Arctique, avait mis en place le 20 mars des premières restrictions de voyage depuis l'espace Schengen et l'Union européenne, encore durcies un mois plus tard. Aujourd'hui, on n'y compte plus que quatre cas actifs.

Après la réouverture de ses lycées et universités, des musées et salons de coiffure début mai, puis des discothèques et autres salles de sport, la vaste île de seulement 360 000 habitants poursuit aujourd'hui l'assouplissement de ses mesures de semi-confinement.

Avec un enjeu particulier pour le secteur touristique: plus de la moitié de la contraction de 8 % du PIB prévue par la banque centrale islandaise cette année lui est imputable. Les professionnels du secteur, qui représente 8,6 % de la richesse nationale de l'île selon les dernières statistiques officielles, tablent sur une baisse de 60 % de leurs revenus en 2020.

Pour relancer le pilier de son économie, le gouvernement avait déjà offert en mars une enveloppe exceptionnelle de trois milliards de couronnes (29 millions $), campagne de promotion à l'appui.

La nature préservée des vastes plaines et le relief des vallées façonné par les fréquentes éruptions volcaniques ont attiré quelque deux millions de visiteurs en 2019, six fois la population du pays.

Si leur retour va soulager le secteur, la banque centrale en prévoit moins de 400 000 en 2020, du jamais vu depuis 15 ans.

Mais observer l'éruption du geyser Strokkur ou gravir les cols enneigés de la plus grande calotte glaciaire d'Europe ne sera pas sans restrictions.

Depuis lundi, l'alternative est la suivante: se faire tester ou se placer en quarantaine quatorze jours dans le pays.

Le dépistage semblait faire l'unanimité parmi les voyageurs: «Je pense que c'est une bonne chose (...) ils doivent s'assurer que nous n'apportons rien», reconnaît Maia Holmstrand, arrivée du Danemark.

En cas de test positif, un centre d'isolement est prévu, entièrement gratuit.

L'État prendra aussi en charge le coût des tests jusqu'à fin juin. À partir du 1er juillet, les voyageurs devront payer 15 000 couronnes (environ 153 $) pour les tests, qui auront cours pour au moins six mois.

Le gouvernement s'attend à 500 voyageurs par jour et table sur une capacité maximale quotidienne de 2000 tests. Habituellement, l'aéroport international accueille 6500 passagers à cette période de l'année.

Si la réouverture du pays semble aujourd'hui faire consensus, le dépistage aux frontières fait réagir.

«Cela pose des problèmes pratiques: ça ralentit le voyage, ça pèse sur tout le monde et ça coûte beaucoup d'argent», tempête Skarphédinn Berg Steinarsson, directeur de l'Office du tourisme islandais.

«La réouverture du pays (aux touristes) est un défi» pour les hôpitaux, réplique de son côté Páll Matthíasson, directeur de l'hôpital universitaire d'Islande, qui craint cet été une pénurie de personnel, en congés, si l'épidémie venait à repartir.

Des voix au sein de la communauté médicale se sont aussi élevées pour remettre en cause l'efficacité des tests. Certains médecins craignent que des voyageurs, en réalité positifs à la COVID-19, ne soient testés négatifs et propagent le virus.

«Si certaines personnes passent entre les mailles du filet, notre expérience de la première vague montre que ce ne serait pas si catastrophique», plaide Kári Stefánsson, PDG de DeCODE Genetics. Sa société, spécialisée dans l'analyse du génome, a contribué à mettre l'Islande dans le peloton de tête du dépistage, avec 17 % de sa population testée.