Montréal critiquée pour sa gestion du racisme systémique

L’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) a rendu public lundi son rapport sur le racisme et la discrimination systémiques où il critique vertement leur gestion par la Ville.

L’organisme indépendant a conclu que malgré un discours généreux au niveau des principes et de nombreuses actions entreprises par la Ville, les efforts ont surtout porté sur les personnes immigrantes, en omettant les personnes racisées.

«La lutte contre le racisme et la discrimination a été négligée. Le caractère systémique de ces phénomènes n’est pas reconnu. Ceci empêche la Ville de remettre en question les politiques et pratiques de ses services, ainsi que leur rôle dans la production et le maintien d’inégalités dans plusieurs champs d’action tels les systèmes d’emploi et de sécurité publique», peut-on lire comme premier constat du rapport, sur les 11 formulés.

L’OPCM a ainsi déposé un rapport de 252 pages où elle a fait 38 recommandations, dont la reconnaissance de l’existence du problème, «publiquement et dans les plus brefs délais».

La commission a aussi demandé la création d’un Commissaire à la lutte au racisme et à la discrimination dont le rôle serait de proposer un plan d’action en un an et de coordonner et suivre ce plan.

«La commission évalue que la Ville doit profiter de cette consultation pour imprimer rapidement des orientations claires qui permettront les changements attendus», a indiqué par voie de communiqué Dominique Ollivier, présidente de l’OCPM.

Plus de 7000 personnes et 1000 organismes ont participé et témoigné lors des consultations menées par l’organisme.

«L’analyse de la documentation fournie et des témoignages entendus amène la commission à conclure que la non-reconnaissance formelle du caractère systémique du racisme et de la discrimination dont sont victimes les groupes racisés et les personnes autochtones empêche la Ville de se doter des outils nécessaires pour s’attaquer véritablement au problème» a ajouté Dominique Ollivier.

Profilage racial au SPVM

L’OPCM a émis le constat que le profilage racial et social par les forces de l’ordre est «un phénomène largement documenté depuis de nombreuses années», et qu’aucune mesure n’a été prise depuis.

«L’administration municipale est bien au fait qu’au quotidien le service de police qui la représente soumet des Montréalaises et des Montréalais à un traitement différencié à cause de facteurs tels que leur race, leur couleur, leur origine ethnique ou nationale, leur religion ou leur condition sociale. Des personnes en situation d’autorité font usage de force sans motif réel ou soupçon raisonnable», peut-on lire dans le rapport.

La commission a fait neuf recommandations concernant le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), parmi lesquelles modifier les méthodes de recrutement pour «éliminer tout candidat qui manifesterait des préjugés raciaux», ne retenir que les candidats au poste de directeur du SPVM qui reconnaissent le problème de profilage, refondre les pratiques d’intervention et interdire les interpellations fondées sur «la race», restructurer le mécanisme des plaintes, ou encore mettre à jour les formations des agents, «afin d’intégrer des notions propres au profilage racial et social ainsi qu’à l’antiracisme.»

Le rapport est publié au moment où des manifestations antiracistes sont organisées autour du monde pour une meilleure prise en compte des doléances des minorités visibles face aux systèmes qui les empêcherait de s’épanouir pleinement.

La consultation a été demandée par une pétition signée par plus de 22 000 personnes en 2018, que la Ville a validée en demandant à l’OPCM de se pencher sur la question.