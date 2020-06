Nouveau combat pour les bénéficiaires d'une résidence spécialisée d'Alma

Deux ans après avoir évité de justesse la fermeture de leur résidence, les bénéficiaires à la Maison Jean-Eudes-Bergeron, à Alma, doivent aujourd'hui se battre pour le salaire des préposées qui les aident au quotidien.

La vingtaine de résidents aux prises avec d'importantes limitations physiques craignent qu'elles migrent vers le réseau public si le gouvernement ne leur donne pas la prime de 4 $ l'heure.

Elles ont le statut de préposées à domicile et non pas celui de préposées aux bénéficiaires.

Mais, pour les résidents qui lancent un cri du coeur, elles sont aussi essentielles que celles qui portent le titre de préposée aux bénéficiaires.

«Moi, ma maladie, c'est la dystrophie musculaire», explique l'un des résidents, Gino Lebel, qui est prisonnier de son corps. Sans aide, il ne peut même pas se nourrir lui-même.

«Je ne suis pas capable de rien faire seul, mais grâce aux préposées, je peux avoir une vie normale et elles me font sentir normal», ajoute-t-il.

Les préposées à domicile sont 22 à la Maison Jean-Eudes-Bergeron.

À l'embauche, leur salaire est d'environ 15 $ l'heure.

Pour les résidents de la Maison, c'est peu comparativement à près de 26 $ l'heure, le salaire de base des futurs préposés aux bénéficiaires inscrits à la formation accélérée du gouvernement.

«Avec des salaires comme ça, on risque de les perdre et on ne veut pas ça, s'indigne M. Lebel. On est une grande famille.»

«C'est comme toutes des mères pour nous ici, ajoute un autre résident, Sébastien Bergeron, qui a choisi d'emménager à la Maison Jean-Eudes-Bergeron pour donner du répit à ses parents. Pour moi ce sont des anges. Je ne comprends pas pourquoi elles font ce travail-là, à ce salaire-là. Il faut vraiment qu'elles nous aiment pour accepter ça. Ma grande crainte c'est qu'on se trouve avec une pénurie de soins à domicile et qu'on soit tous obligés d'aller vivre dans des CHSLD. C'est inadmissible pour un être humain de ne pas pouvoir rester chez lui.»

Cette situation pourrait aussi se traduire par des difficultés de recrutement pour la Coopérative de services à domicile Lac-Saint-Jean-Est qui embauchent ces préposées.

«Entre 15 $ l'heure et 26, on pense qu'il pourrait y avoir un milieu minimalement, soutient le directeur générale de la coopérative, Patrick Savard. Il faut se rapprocher des conditions du réseau de la santé. On est un partenaire majeur et il faut retrouver cette équité-là le plus tôt possible.»

Il a interpellé le député du secteur, Éric Girard, qui est adjoint parlementaire du ministre de l’Énergie.

«L'espoir que j'ai, c'est que j'ai eu une conversation avec lui qui était très positive et très encourageante.»

Gino Lebel, lui, s'était rendu jusqu'à l'Assemblée nationale en 2018 pour sauver la Maison Jean-Eudes-Bergeron.

Elle était menacée de fermeture en raison de problèmes de financement.

Il avait remporté son combat et compte bien gagner aussi celui-là.

«S'il faut que je me déplace encore au parlement, je vais le faire», promet M. Lebel.