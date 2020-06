Nouvelles tensions après des violences impliquant des Tchétchènes en France

La police de Dijon, dans l’est de la France, a dispersé lundi soir un attroupement d'hommes cagoulés et armés qui assuraient vouloir défendre leur quartier après trois expéditions punitives menées par des membres de la communauté tchétchène au cours du week-end.

Pour la quatrième soirée consécutive, dans une ville peu habituée à ce genre de trouble, des dizaines de personnes armées de barres de fer et d'armes, dont on ne sait si elles sont factices ou non, se sont rassemblées en fin de journée dans le quartier sensible des Grésilles.

Ces hommes cagoulés pour la plupart ont tiré en l'air, détruit des caméras de vidéoprotection et incendié poubelles et véhicules, ont indiqué à l'AFP des sources policières.

L'intervention s'est terminée vers 22h, ne laissant que quelques carcasses calcinées de poubelles et de véhicules dans le quartier redevenu calme, a constaté un journaliste de l'AFP. Quatre personnes ont été interpellées, selon la préfecture.

Ce nouveau rassemblement tendu, le quatrième en autant de jours à Dijon, survient après l'envoi lundi d'un renfort d'une centaine de membres des forces de l'ordre, qui a suivi des violences «inédites» ce week-end lors de trois expéditions punitives menées par des dizaines de Tchétchènes, selon la police.

Vendredi soir, samedi soir et dimanche soir, au moins plusieurs dizaines de Tchétchènes, selon la police, se sont rassemblés dans le centre-ville de Dijon puis dans le quartier des Grésilles, dans le cadre d'un apparent règlement de comptes.

Le maire, François Rebsamen, a lui-même pu constater, dans la nuit de vendredi à samedi alors qu'il rentrait chez lui, qu'une centaine de personnes, certaines armées de battes de baseball et cagoulées, avaient fait irruption place de la République, en centre-ville.

«Ces faits sont inacceptables et totalement inédits», a commenté le maire auprès de l'AFP.

Selon des sources policières, l'expédition aurait été lancée à la suite de l'agression, le 10 juin, d'un jeune homme de 16 ans issu de la communauté tchétchène.

Dans un communiqué, le préfet Bernard Schmeltz a évoqué des «violences» perpétrées «semble-t-il dans le cadre d'un règlement de comptes entre des membres de la communauté tchétchène de France et des résidents» de la métropole de Dijon.

Selon le préfet Schmeltz, les personnes incriminées lundi soir n'appartenaient pas à la communauté tchétchène, contrairement à ces trois derniers jours où plusieurs dizaines voire centaines d'entre eux s'étaient rassemblées dans le centre-ville de Dijon puis aux Grésilles pour y mener des attaques ciblées dans le cadre d'un apparent règlement de comptes.

«Nous n'avons identifié aucune présence extérieure, ce sont des personnes originaires de Dijon», a assuré M. Schmeltz au sujet des personnes rassemblées lundi soir.

Des sources policières ont précisé que ces nouvelles violences étaient le fait de personnes voulant défendre leur «territoire» contre les incursions répétées des Tchétchènes.

Une cinquantaine de Tchétchènes, selon la police, sont intervenus dans la nuit de samedi à dimanche à Dijon, dans le quartier sensible des Grésilles cette fois. Un homme, gérant d'une pizzeria, a été grièvement blessé par balles, selon la même source.

Une troisième expédition a encore mobilisé, dans la nuit de dimanche à lundi, 200 Tchétchènes, également aux Grésilles, selon une source policière.

Dans une interview au quotidien local Le Bien Public, un homme se présentant comme un Tchétchène et disant avoir participé à l'expédition a confirmé que l'opération visait à venger un «jeune de 16 ans», membre de la communauté tchétchène, qui aurait été «agressé» par des dealers.

« Nous étions une centaine (dans la nuit de vendredi à samedi), venus de toute la France, mais aussi de Belgique et d'Allemagne (...) Nous n'avons jamais eu l'intention de saccager la ville ni de nous en prendre à la population», ajoute le Tchétchène au Bien Public.

Le nombre précis de Tchétchènes résidant en France est impossible à déterminer car ils se fondent dans l'ensemble des ressortissants de nationalité russe. Très mobiles, ils sont pour beaucoup regroupés à Paris, autour de Nice, et dans l'Est de la France.