Pas de remaniement ministériel à l'horizon, dit François Legault

Le premier ministre François Legault n’entend pas procéder à un remaniement ministériel au cours des prochains mois alors que son gouvernement franchit la mi-mandat, mais demeure plongé dans la gestion de la pandémie et de ses impacts.

• À lire aussi: Il dit avoir joué sa carrière en rouvrant les écoles

• À lire aussi: François Legault n’est pas en faveur du masque obligatoire

«Il n’y a rien de prévu pour l’instant», a affirmé M. Legault lors d’une entrevue accordée lundi à Pierre Bruneau afin de faire le bilan des derniers mois.

Plusieurs ministres ont pourtant dû essuyer des critiques au cours des dernières semaines pour leur gestion de la crise. Ce fut le cas de Jean-François Roberge à l’Éducation, de Nathalie Roy à la Culture ou encore de Marguerite Blais dans le dossier des aînés et des CHSLD. Mais le premier ministre a tenu lundi à défendre leur travail.

«Marguerite Blais, je pense qu’il n’y a personne qui veut plus défendre les aînés, mais il nous manque d’employés, a-t-il dit. À la Culture, avec Nathalie Roy, on vient de déposer un plan de 400 millions $. Jean-François Roberge, oui il a de la difficulté avec les syndicats qui ne veulent pas des camps pédagogiques cet été, mais nous on travaille pour les citoyens, pas pour les groupes de pression.»

Photo Simon Clark

Réouverture des écoles

Alors que l’heure est à un premier bilan à Québec, le ministère de l’Éducation en est à préparer une rentrée scolaire qui pourrait survenir en même temps qu’une possible deuxième vague de la pandémie.

«Pour le mois de septembre, je souhaite que tous les enfants soient à l’école. C’est important qu’ils reprennent une vie normale, qu’ils voient leurs amis et que les enfants qui ont des difficultés aient leur enseignant devant eux pour les aider», indique François Legault.

Pour le premier ministre, qui a déjà dirigé ce ministère, la décision de rouvrir les écoles en régions le 11 mai dernier s’imposait, et ce, malgré des réticences jusque dans son propre caucus.

«Pour moi, surtout pour le 20-25 % d’enfants qui ont des difficultés d’apprentissage, je ne pouvais pas concevoir qu’ils soient à la maison pendant six mois. C’est une catastrophe, surtout pour les plus jeunes», résume-t-il.

Il reconnaît d’ailleurs qu’«un effort spécial» sera nécessaire de la part du personnel enseignant à la rentrée de septembre afin de soutenir ces élèves qui éprouvent des difficultés d’apprentissage.

«On n’avait pas le choix»

Le Québec «a perdu» sa bataille dans les CHSLD, a admis lundi le premier ministre, reconnaissant au passage un manque de préparation qui a eu de graves conséquences sur la capacité du réseau à affronter la crise.

Le manque de personnel dans les CHSLD et le nombre élevé d’employés à temps partiel dans le réseau ont notamment entraîné le déplacement du personnel entre les établissements, même si cette procédure était fortement déconseillée par la ministre de la Santé elle-même.

Photo Simon Clark

«C’est facile de dire qu’il y avait des employés qui se promenaient d’un CHSLD à l’autre, mais entre ça et ne pas avoir d’employés, on n’avait comme pas le choix», indique François Legault.

C’est la raison pour laquelle il espère que les quelque 10 000 préposés aux bénéficiaires qui seront formés au cours des trois prochains mois arriveront à temps dans le réseau pour affronter une possible deuxième vague.

«Ça a été le plus gros problème qu’on a eu depuis trois mois», évoque-t-il.

Tensions avec Justin Trudeau

Les derniers mois ont également été le théâtre de certaines confrontations entre François Legault et le gouvernement fédéral, notamment sur la question du déploiement des Forces armées canadiennes dans les CHSLD.

«Heureusement, il y a eu 10 000 volontaires qui se sont présentés parce que finalement, des soldats, on en a eu seulement 1000 et aujourd’hui on en a seulement 300. Ça a été difficile de ce côté-là», note M. Legault.

Photo Ben Pelosse

Le premier ministre aurait également aimé voir le fédéral agir plus rapidement sur la question de la fermeture des frontières, notamment afin d’éviter que des gens de New York entrent au pays.

«Je ne pense pas qu’il y a eu de mauvaise foi ni d’un côté ni de l’autre. Je sais que M. Trudeau, ce n’est pas facile pour lui de négocier avec M. Trump aux États-Unis pour la frontière, mais c’est sûr que j’aurais voulu avoir des résultats plus rapides.»

Confiné à Québec et à Montréal depuis plusieurs mois, le premier ministre profitera de l’été pour entreprendre une tournée des régions de la province afin d’y rencontrer les maires, les préfets et les députés caquistes.

Les prochains mois seront également l’occasion pour son gouvernement de retravailler le projet de loi 61 sur la relance de l’économie que François Legault a déjà promis de redéposer à l’automne.