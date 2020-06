Plus de 56 000 $ pour la sécurité d’Harry et Meghan en sol canadien

La sécurité du Prince Harry et de sa femme Meghan au Canada pendant leur passage en Colombie-Britannique à la fin de l’an dernier et au début de la présente année aura coûté plus de 56 000 $ à l’État canadien, selon la Fédération canadienne des contribuables (FCC).

L’organisme cite des documents obtenus en vertu de la Loi sur l’accès à l’information montrant que la Gendarmerie royale du Canada a dépensé à cet effet en temps supplémentaire et en frais de logistique 56 384 $ entre le 18 novembre 2019 et le 19 janvier 2020.

«Pendant des mois, le gouvernement Trudeau refusait de reconnaître que les contribuables canadiens payaient les frais de sécurité d’Harry et Meghan», a souligné, lundi, Aaron Wudrick, directeur fédéral de la FCC. Aujourd’hui, on connait enfin la réponse : ça nous a coûté plus de 50 000 $.»

Selon la Fédération canadienne des contribuables, «ce total n’inclut pas les salaires et autres coûts payés après cette date».

Les documents obtenus par la FCC révèlent par ailleurs que «la GRC a exprimé des craintes quant à l’examen de ces frais dans les médias», a fait remarquer l’organisme.

La GRC assurait en partie la sécurité du couple au Canada, à la demande, notamment, de la police métropolitaine de Londres.

À la fin février, alors qu’il était prévu que le couple princier cesse d’être membre actif de la famille royale britannique un mois plus tard, le gouvernement canadien avait annoncé que l’assistance en matière de sécurité assurée par la GRC «cessera dans les prochaines semaines, en fonction de leur changement de statut».

Le couple s’est, depuis, établi en Californie.

La Fédération canadienne des contribuables a rappelé, lundi, qu’elle avait lancé une pétition demandant au premier ministre Trudeau «de ne pas utiliser l’argent des contribuables pour payer les factures de ce couple riche et célèbre».