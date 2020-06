Réouverture des salles à manger: les clients au rendez-vous au Bas-St-Laurent

Les clients sont au rendez-vous avec la réouverture des salles à manger dans les restaurants du Bas-St-Laurent. Le carnet de réservations se garnit rapidement pour les prochaines semaines.

• À lire aussi: La rentabilité des restos inquiète

Dans les restaurants Bon Voyage du Bas-St-Laurent, la direction et les employés étaient bien heureux d’accueillir les clients lundi matin.

« On a un bon roulement ce matin, les gens arrêtent et sont contents de retrouver les petits déjeuners [...] On est vraiment content de revoir nos clients», explique le propriétaire des restaurants Bon Voyage de Rivière-du-Loup, Saint-Fabien et Rimouski, David Voyer.

Des plexiglas ont été installés entre les banquettes. Toutes les mesures sanitaires demandées ont été mises en place en quelques jours.

La direction a décidé de revenir aux heures régulières d'ouverture et au-delà afin de répondre à la demande et aux nouvelles habitudes de la clientèle.

«Pour une personne qui est habituée de venir très souvent, ça fait du bien», lance un client rencontré par TVA Nouvelles.

Ouverts plus tard cette semaine

Certains restaurateurs ont choisi d’attendre quelques jours avant de rendre accessibles les salles à manger de leurs établissements le temps de mettre en place les meures.

«Nous serons ouverts 5 soirs semaine plutôt que 7. Ça fait quand même 40 ans qu’on est ouvert sept jours sur sept, mais là on veut faire les choses une étape à la fois, s’assurer que tout se passe bien et minimiser les moments d’ouverture inutiles», précise Tommy Lemieux-Cloutier, copropriétaire de la Maison du spaghetti et du Bistro de la Forge à Rimouski.

Le service de commandes pour emporter sera d’ailleurs maintenu. La capacité des salles à manger étant réduite pour respecter la distanciation physique, ce service permettra de servir davantage de clients.

«Le prochain mois, je crois, sera le plus critique. On est fébrile, on a hâte de voir comment ça va se passer. La dynamique de chaque soir aussi la réponse des clients. On espère que les gens vont venir nombreux», ajoute M. Lemieux-Cloutier.

Certains restaurants saisonniers de la région qui disposent de petits locaux ont décidé de ne pas ouvrir leur salle à manger pour le moment.