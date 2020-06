«Sucré salé» : Marie-Christine Proulx revient à ses racines

Après un an de radio matinale à Rythme, Marie-Christine Proulx aurait pu se la couler douce cet été en attendant de retrouver son micro à l’automne. Elle a plutôt choisi de renouer avec l’un de ses premiers amours, la couverture culturelle, en devenant pour la première fois collaboratrice à «Sucré salé».

On lui demande si elle aurait aimé passer encore plus de temps avec ses enfants, Emma, sept ans, et Thomas, cinq ans, en prenant congé pendant la saison chaude. La réponse, lancée d’un ton badin, ne se fait pas attendre.

«Ça fait deux mois que je suis chez moi avec mes enfants, relate Marie-Christine en riant. Ça me convient parfaitement parce que, justement, j’ai passé beaucoup de temps avec eux dans les dernières semaines. Je finis la radio - de chez moi - à 8 h 30 et, à 8 h 35, je suis avec eux. On a installé une routine d’école à la maison, ils ont développé une complicité hors pair entre eux, et moi, j’apprends à connaître mes enfants plus que jamais.»

Avec Gino

Voilà pourquoi Marie-Christine a à peine hésité lorsqu’on lui a proposé de réaliser entrevues et reportages pour la 19e saison de «Sucré salé». Certes, elle s’est d’abord questionnée sur le degré de dangerosité de la COVID-19 à ce stade de la pandémie («Je ne suis pas de nature hypocondriaque, mais pas loin», avoue-t-elle), après neuf semaines de confinement.

Mais elle a très rapidement été rassurée par les mesures de sécurité mises en place par la production : création d’un quartier général au Fairmont Le Reine Elizabeth, entrevues à distance, équipe technique masquée, etc.

«J’ai l’impression qu’on va avoir plus de confidences des artistes, qui ont tellement besoin de sortir de leur routine après avoir été confinés chez eux», estime Marie-Christine.

Puis, l’ancienne chroniqueuse artistique de «Salut Bonjour!» était heureuse de revenir à ses racines.

«Ça commençait à me manquer, avoue-t-elle. Avec la radio, j’ai pu montrer un côté de moi un peu plus rigolo. Les gens me disent : "On ne pensait pas que tu étais comme ça". Je pense que "Sucré salé" va me permettre de montrer cette couleur.»

Son premier entretien à la caméra du magazine quotidien a été une rencontre virtuelle avec l’auteur suisse Joël Dicker, pour la sortie de son nouveau roman, «L’Énigme de la chambre 622». La capsule a été diffusée vendredi dernier. Un tête-à-tête avec son vieil ami Gino Chouinard en début de vacances sur sa terrasse est également au programme. Car les reporters de «Sucré salé» continueront d’aller et venir sur le terrain au Québec malgré le contexte de tournage plus difficile, ce qui réjouit Marie-Christine.

«Habituellement, Gino et moi, on se voit toujours l’hiver en ski, parce qu’on a un chalet à proximité. On essaie toujours de se voir au moins une fois pendant l’été.»

