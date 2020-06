Ville de Montréal: la vérificatrice générale écorche la gestion de l’informatique

Près de la moitié des projets prioritaires de la Ville de Montréal en technologies de l’information ont déjà été reportés d’au moins deux ans, déplore la vérificatrice générale qui met l'administration en garde contre les risques de dépassements de coûts et de retards.

«La direction du Bureau de projets du Service des technologies de l’information n’a pas mis en place l’encadrement nécessaire à une saine gestion des projets en Technologies de l’information (TI) à la Ville de Montréal», indique le rapport de la VG déposé lundi au conseil municipal.

Des «améliorations significatives» sont requises pour plusieurs aspects de la gestion des projets informatiques, incluant la définition des rôles et des responsabilités, la méthodologie, la formation, la reddition de comptes et la gestion de la capacité, selon la vérificatrice générale, Michèle Galipeau.

Le risque d’avoir une qualité très inégale de gestion d’un projet à l’autre est accru en raison de cet encadrement inadéquat, explique le rapport.

Mais encore, il y a un plus grand risque que des projets de TI comportent «des lacunes importantes de sécurité́, ne répondent pas aux besoins des promoteurs, comportent d’importants dépassements de coûts ou soient livrés beaucoup plus tard qu’initialement prévu».

Dans le Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2020-2022, 99 projets sont inscrits, avec un budget annuel dépassant 80 millions $.

«Parmi les 41 projets en TI où un budget était prévu aux PTI de 2019-2021 et de 2020-2022, nous observons qu’environ 50% de ceux-ci ont vu leurs échéanciers reportés de 2 ans ou plus. De la même manière, 13 des 28 projets en TI priorisés ont été reportés de 2 ans ou plus dans le dernier PTI», écrit Mme Galipeau.

Réservoirs de produits pétroliers

Par ailleurs, le rapport met en lumière des problèmes dans la gestion des réservoirs de produits pétroliers.

Ces réservoirs ont une durée de vie limitée, et les risques d’une défaillance ou d’une fuite augmentent avec le temps.

La Ville tarde à remplacer certains réservoirs, malgré des avis répétés d’experts reconnus par la Régie du bâtiment du Québec, avertit la VG.

De plus, l’entretien préventif fait sur les réservoirs, incluant ceux à risque élevé, «se résume souvent en une observation peu documentée de l’absence de fuite», lit-on dans le rapport.