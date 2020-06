Autobus de Laval : possible de connaître le niveau d'entassement en temps réel

Les usagers du transport en commun de Laval peuvent maintenant savoir en temps réel le niveau d’entassement à bord des autobus.

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la distanciation dans les transports collectifs est au cœur des préoccupations de la clientèle.

La Société de transport de Laval (STL) rend donc accessibles les données sur le nombre de passagers à bord de l'ensemble de ces autobus.

Cet outil permet aux usagers de prendre des décisions plus éclairées selon leur niveau de confort quant à l’achalandage à bord des autobus.

«Tout en continuant d’insister sur l’importance de porter un couvre-visage, ce nouvel outil permettra aux Lavallois de planifier leurs déplacements en toute connaissance de cause», soutient le président du conseil d’administration de la Société de transport de Laval, Éric Morasse.

Capture d'écran, site web de la Société de transport de Laval

Pour connaître l'estimation du niveau d'entassement dans un autobus, il suffit de visiter l'adresse stlaval.ca/passagers via l'ordinateur ou le téléphone intelligent et de sélectionner le circuit d'autobus, l'heure et la destination du trajet désirée.

Grâce aux compteurs de passagers installés sur l'ensemble des véhicules de la STL depuis plusieurs années, les données sur l’achalandage sont comptabilisées en temps réels sur chaque ligne d’autobus.

Inquiétudes des clients

Un sondage réalisé par la STL en mai révèle que 64 % des usagers se disent inquiets de reprendre l'autobus en raison de la pandémie. Près de la moitié des répondants ont comme principale crainte le non-respect de la distanciation physique entre les passagers dans les autobus.

Rappelons que l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) devrait lancer au cours des prochaines semaines une application mobile afin de voir le niveau d'entassement à bord des autobus du Grand Montréal.

L'outil développé par l'ARTM et ses partenaires permettra également aux usagers d'acheter et valider leurs titres de transport unitaires à bord des autobus par l'entremise de leur téléphone intelligent.