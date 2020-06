Certaines compagnies aériennes ne serviront plus d'alcool à bord

De nombreuses compagnies aériennes de partout dans le monde ont l’intention de retirer l’entièreté ou une partie de leur service d’alcool en raison de la pandémie de COVID-19, et ce, pour une durée indéterminée.

Delta Airlines et American Airlines, aux États-Unis, Easyjet et KLM, en Europe, et Virgin Australia, en Asie, mettent en place cette mesure afin de limiter les interactions entre les passagers et les membres de l’équipage.

Elles souhaitent ainsi offrir aux voyageurs un trajet plus sécuritaire, rapporte CNN.

Plusieurs compagnies aériennes ont déjà manifesté leur intention de servir que de l’eau à leurs clients. Elles espèrent ainsi limiter au maximum le nombre de fois où un passager retirera son masque pour s’abreuver ou se nourrir.

Aux États-Unis, Delta Airlines retire ses produits alcoolisés pour les vols intérieurs. Ils continueront d’être offerts sur les vols internationaux.

Chez American Airlines, l’accès aux boissons alcoolisées sera limité aux vols internationaux et aux passagers de la première classe.

Quant à Virgin Australia, elle offrira de l’eau et une collation à tous ses passagers. Il sera toutefois impossible de commander d’autres produits pour le moment.

En Europe, KLM a suspendu la vente de boissons chaudes et alcoolisées, mais il est toujours possible d’avoir de l’eau et des boissons gazeuses. Une collation préemballée, déposée sur le banc du passager, sera aussi offerte.

Les repas chauds continueront d’être servis sur les vols d’une durée de plus de neuf heures.

Enfin, British Airways a pour sa part suspendu son service pour la classe économique seulement. Les clients pourront avoir une bouteille d’eau. Les repas spéciaux, incluant ceux pour enfants, sont temporairement indisponibles.