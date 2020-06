Cinémas et salles de spectacle ouverts dès le 22 juin

Les salles de spectacle, des théâtres et des cinémas pourront rouvrir dès le 22 juin au Québec avec un maximum de 50 personnes et une distanciation de 1,5 m.

«Cette règle s'applique dans les lieux de diffusion et pourrait être adaptée selon l'évolution de la pandémie. Effectivement, la santé publique évalue présentement la possibilité d'augmenter la capacité maximale à 250 spectateurs ou usagers au cours des prochaines semaines, comme elle l'a annoncé lundi lors de son point de presse.

Dans les lieux où les personnes seront assises et n'auront à se déplacer que pour accéder au lieu ou en sortir, comme les salles de spectacle, les théâtres et les cinémas, une distanciation physique de 1,5 m sera autorisée. Cette règle de distanciation physique de 1,5 m ne s'appliquera qu'aux spectateurs ou aux usagers», peut-on lire dans le communiqué émis mardi matin.

«Le milieu culturel et le grand public attendaient depuis longtemps ces retrouvailles dans des salles qui nous proposent des œuvres et des expériences culturelles uniques. Avec l'aval de la santé publique, je peux enfin annoncer la réouverture de lieux qui traduisent si bien la vitalité de notre culture québécoise. Cette réouverture ne peut toutefois se faire au détriment de la santé et de la sécurité des artistes, des travailleurs et du public, et c'est pourquoi nous procédons à une réouverture sécuritaire et conforme aux avis de la santé publique et aux mesures sanitaires de la CNESST. Avec toutes ces précautions, les manifestations culturelles pourront bientôt reprendre à la grandeur du Québec», a indiqué la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy.