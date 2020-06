Côte-Nord: coupe d’arbres inquiétante à Forestville

La Ville de Forestville, sur la Côte-Nord, déplore la coupe d’arbres sur ses terrains et estime qu'elle fragilise l’accès à l’eau potable.

Depuis l’automne dernier, deux talus se sont effondrés d’une falaise et du sable s’est retrouvé dans le bassin de rétention d’eau potable, forçant un avis d’ébullition pendant quelques semaines.

«L’eau devient embrouillée. On doit demander aux gens de la faire bouillir pendant au moins 5 minutes», a expliqué Richard Duguay, directeur général de la Ville.

«Ça, c’est l’impact mineur, a-t-il tenu à préciser. L’impact potentiel que ça pourrait avoir, c’est que notre source s’éteigne si jamais elle était enterrée par ces glissements de terrain-là.»

Depuis ce temps, les employés municipaux ont découvert deux sites où des arbres ont été coupés illégalement et laissés sur place sur les terrains de la Ville.

«Est-ce que cette coupe d’arbre, avec les racines qui tiennent la côte de sable, est-ce que c’est en lien avec les deux décrochages qu’on a eu? C’est en analyse présentement», a soutenu la mairesse de Forestville, Micheline Anctil.

Plus de 30 000 $ seront nécessaires pour remplacer les arbres abattus pour protéger la prise d’eau potable. Toutes les possibilités sont évaluées, y compris les plus onéreuses. «Est-ce que ce sera une usine d’eau potable qui sera nécessaire? J’espère que non, parce que l’on parle de 5 à 8 millions $», a précisé la mairesse.

Si d’autres décrochages devaient survenir et fragiliser l’accès à l’eau potable, ce serait catastrophique selon la Ville. Les élus ne veulent pas que ces événements se reproduisent. Le dossier a, entre autres, été remis à la Sûreté du Québec pour trouver les coupables.