Des artisans du Cirque du Soleil n'ont pas été payés depuis janvier. Ils en ont assez et ont décidé de se faire voir mardi matin dans le Vieux-Port de Montréal.

Ils ont érigé un chapiteau symbolique dans le Vieux-Port, près du site où le Cirque s’est déjà produit.

«Le créatif est à l’externe. C’est inquiétant dans la mesure où on devrait être les premiers à être payés et on devrait en principe être considérés dans la restructuration», explique Fernand Rainville, directeur de création au Cirque du Soleil.

Des metteurs en scène et des directeurs de création réclament 1,5 million en cachets impayés.

«Nous sommes des travailleurs autonomes. Nous ce qu’on réclame c’est qu’on est un fournisseur unique qui crée des revenus pour la compagnie, pour la plupart d’entre nous c’est notre salaire», ajoute Gabriel Dubé Dupuis, directeur de création au Cirque du Soleil.

Les artisans souhaitaient rappeler qu’il ne faudra pas oublier l’esprit de famille qui vit au sein de cette troupe.

«Les futurs acheteurs ou investisseurs devront se rappeler de ça. Cette compagnie-là n’est rien sans ses artisans, ses créateurs et ses artistes», affirme Patricia Ruelle, directrice de création au Cirque du Soleil.

Le cofondateur du Cirque du Soleil Gilles Ste-Croix s’est présenté sur place pour venir leur apporter son soutien.

«Il ne faut pas lésiner avec ces gens-là. Ils ont mis l’énergie, ils devraient être payés pour ce qu’ils ont fait. C’était avant la COVID, on ne peut pas se servir de la COVID pour dire qu’on ne peut pas vous payer», insiste M. Ste-Croix.

Il affirme que le Cirque n’a pas été en mesure de gérer la dette et que ce n’est pas en coupant sur les salaires que la situation va se régler.

Comme ces 130 employés sont des travailleurs autonomes, ils sont considérés comme des fournisseurs plutôt que des employés et c’est pourquoi ils n’ont pas encore été payés.