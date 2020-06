La Prestation canadienne d’urgence prolongée de huit semaines

Le gouvernement fédéral prolonge la durée maximale d’admissibilité à la Prestation canadienne d’urgence (PCU) de huit semaines, a annoncé le premier ministre Justin Trudeau mardi.

«La réalité, c’est que même si on reprend certaines activités, beaucoup de gens ont encore besoin de ce soutien pour payer leurs factures pendant qu’ils cherchent du travail» , a-t-il déclaré devant sa résidence de Rideau Cottage, à Ottawa.

Les Canadiens qui ne peuvent retourner au travail et qui ont épuisé leurs prestations dès juillet continueront donc de recevoir leur 2000$ mensuel pour quelque temps.

Le programme phare déployé au plus fort de la crise de la COVID-19 se termine en octobre, mais la durée des prestations était fixée à 16 semaines, rétroactivement au 15 mars. La période sera désormais de 24 semaines.

Le gouvernement Trudeau n’a pas besoin de l’adoption d’un projet de loi pour prolonger la PCU et procède donc par voie réglementaire.

«Au cours des prochaines semaines, notre gouvernement va étudier les meilleures pratiques internationales, en plus de surveiller l’économie et la progression du virus pour déterminer si on doit apporter des changements au programme pour mieux soutenir les gens », a-t-il ajouté.

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) a récemment réclamé une prolongation d’au moins quatre mois du programme de PCU.

Le Bloc québécois est en faveur d’une prolongation, mais réclame surtout que la PCU soit modifiée pour ne pas agir comme « désincitatif » à l’emploi. Le parti propose depuis des semaines qu’elle soit modulée à la baisse quand les Canadiens qui s’en prévalent gagnent plus de 1000 $ par mois.

Par ailleurs, le premier ministre fédéral a confirmé, mardi, que l’interdiction de voyage non essentiel entre les États-Unis et le Canada est prolongée jusqu’au 21 juillet.