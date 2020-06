La formation de pompiers sur pause

Malgré les besoins criants en relève, la formation des futurs pompiers est suspendue depuis l'éclatement de la crise de la pandémie.

Les cours notamment dispensés par le Service d'incendie de Bécancour, gestionnaire de l'École nationale des pompiers, ne pourront reprendre que vers la mi-septembre et principalement en mode virtuel.

«C'est incroyable. Je dois refaire tous mes outils de formation pour essayer de mettre ça le plus convivial possible», lance Ronald Sauvé, directeur adjoint et formateur du Service d'incendie de Bécancour.

Intéresser les recrues avec une formation en ligne sera un défi important, appréhende-t-il.

Le volet pratique de la formation sera aussi compliqué à cause de l'imposition de restrictions à la taille des groupes. Cela signifie que les nouvelles cohortes de pompiers arriveront en caserne avec un retard de six mois ou plus.

Ce long délai ne fait pas l’affaire du Service d'incendie de Nicolet, dont les effectifs sont plutôt serrés en ce moment.

«Je souhaite de ne pas avoir de démissions chez mes pompiers. Si j'ai des démissions de pompiers formés, je vais être en manque», indique Martin Provencher, directeur de la brigade de Nicolet.

Pour éviter que des recrues abandonnent avant la reprise des cours, la brigade de Bécancour a trouvé un moyen pour entretenir leur motivation. Ainsi, lorsque survient une alarme, les apprentis sont appelés à se rendre sur place, comme les autres pompiers, afin de rester près de l'action.