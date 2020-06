L'actrice Emma Watson, nouvelle administratrice du groupe de luxe Kering

Trois nouveaux administrateurs, dont l'actrice britannique Emma Watson et l'ex-directeur du Credit Suisse Tidjane Thiam, ont font leur entrée au sein du groupe français de luxe Kering, à l'issue du vote des actionnaires réunis en assemblée générale mardi.

Emma Watson, 30 ans, interprète d'Hermione Granger dans la célèbre saga Harry Potter, «est l'une des actrices les plus populaires et l'une des militantes les plus célèbres au monde», souligne le groupe de François-Henri Pinault (qui détient les marques Gucci, Yves Saint Laurent ou encore Bottega Veneta) dans son document envoyé aux actionnaires.

Mettant en avant le «militantisme» d'Emma Watson pour promouvoir la place des femmes dans la société ou dans le monde du cinéma, Kering souligne également qu'elle est «pionnière dans l'action en faveur de la mode éthique».

Le groupe de luxe avait également proposé aux actionnaires l'arrivée au conseil d'administration de Tidjane Thiam, 57 ans, qui avait démissionné de son poste au Credit Suisse en février dernier à la suite d'un scandale d'espionnage interne d'anciens cadres de la banque, dont il a toutefois affirmé n'avoir eu aucune connaissance.

«Tout au long de sa carrière, en dirigeant des entreprises du secteur privé et du secteur public, Tidjane Thiam a développé de grands projets qui ont contribué de manière positive à l'économie et à la société», relève Kering.

La dernière administratrice proposée était la Chinoise Jean Liu, 42 ans, présidente de la plateforme mobile de transports Didi Chuxing.

La Chine, pays crucial pour Kering en termes de ventes, se verra ainsi représentée pour la première fois au sein du conseil d'administration du groupe, a souligné Sophie L'Hélias, administratrice référente.

M. Pinault a salué «les connaissances et compétences respectives» des nouveaux administrateurs, «la multiplicité de leurs parcours et de leurs points de vue» qui «seront des apports inestimables aux réflexions du conseil d'administration». «L'intelligence collective issue de la diversité des opinions et la richesse apportée par des expériences différentes sont cruciales pour l'avenir de notre organisation», selon lui.

Les actionnaires du groupe ont approuvé cette nouvelle composition du conseil d'administration.

Le groupe Kering employait plus de 38 000 salariés dans le monde entier à fin 2019. Son chiffre d'affaires s'est établi à 24,3 milliards $ l'an dernier, pour un résultat net de 3,5 milliards $.