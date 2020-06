Le Festivoix organise des «Rencontres»

Le Festivoix de Trois-Rivières a peut-être été forcé d'annuler son édition 2020, mais il y aura quand même des spectacles. L’organisation offre deux rencontres inédites avec des artistes.

La première permettra de rencontrer Marie-Mai et Coeur de pirate, le samedi 27 juin. Elles offriront leurs chansons revisitées qu'elles partageront, échangeront sur leurs histoires. Elles vont réarranger leurs chansons pour pouvoir se les partager, mélanger leur voix.

La semaine suivante, le 4 juillet, ce sont trois auteurs-compositeurs-interprètes qui se prêteront au jeu. Louis-Jean Cormier, Patrice Michaud et Vincent Vallières vont jumeler musique et anecdotes à leur tour.

Ce seront donc des spectacles inédits et uniques et leur présentation se fera sous l'oeil du réalisateur Jean-François Blais, un gars avantageusement connu du public et des artistes. C'est lui qui a, entre autres, réalisé la dernière mouture de l'émission «La Voix».

Un atout majeur

Selon Thomas Grégoire, le directeur général du Festivoix, Jean-François Blais «est capable de réaliser des choses qui sortent de l'ordinaire».

«Il a été une carte magique pour convaincre les artistes, a-t-il ajouté. Il va pouvoir créer le petit plus qui rendra les soirées magiques.»

De son côté, Jean-François Blais a dit être heureux de se joindre à des gens qui n'attendent pas que les choses se passent, mais les provoquent. «Le Festivoix pose des gestes concrets qui font que la machine culturelle repart, a-t-il ajouté. C'est un concept qui pourra faire des petits et qu'il aura une longue durée de vie parce que les habitudes de consommation vont changer.»

C'est le public qui décidera si la formule persistera dans le temps. Ce seront des spectacles uniques, adaptés à la formule Rencontre. Cette belle initiative du Festivoix permet de mettre en valeur les artistes sous un nouveau jour, et d'utiliser les installations de l'Amphithéâtre.

Son directeur, Steve Dubé, est confiant que la formule plaira au public et va persister dans le temps. «On arrive avec un spectacle vraiment distinctif, avec une signature, a-t-il dit. Une "Rencontre" unique, quelque chose qu'on ne pourra voir nulle part ailleurs.»

Les billets sont en vente dès maintenant, à moins de 20 $ par spectacle. Les rencontres seront disponibles pendant 30 jours après l'achat.

Il y a également des forfaits souper-spectacle qui sont offerts par des restaurateurs de Trois-Rivières. Ils offriront des menus adaptés à ces rencontres, en formule «Pour emporter».