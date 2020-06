Le feu vert aux arénas s’en vient

Ce ne serait plus qu’une question d’heures avant que le déconfinement sportif en cours permette enfin aux arénas et par le fait même aux écoles de hockey de reprendre du service. La bonne nouvelle fort attendue pourrait être annoncée dès mercredi.

Selon les informations obtenues, les arénas pourraient ouvrir leurs portes à compter du lundi 29 juin.

«C’est à peu près sûr que ça va se faire. Je suis à étudier différents plans pour l’été et une conseillère de la ministre Isabelle Charest a été claire avec moi en me disant: "attends à demain, tu vas avoir de très bonnes nouvelles"», a confié au Journal de Québec Christopher Bédard, de l’École de hockey de la Capitale.

Le son de cloche est similaire du côté de l’école de Power Skating Julie Robitaille, en Mauricie.

«J’ai eu la même information et on ne peut qu’espérer que l’annonce surviendra demain (mercredi). Ça fait plusieurs semaines qu’on travaille là-dessus et qu’on en parle. Avec les récentes annonces de déconfinement intérieur dans les cinémas et ailleurs, ça devient ridicule de ne pas déconfiner les arénas. Il faut être patient, mais on ne veut pas non plus être le dindon de la farce», a affirmé Julie Robitaille.

Au moment d’écrire ces lignes, le cabinet de la ministre Charest n’a pas donné suite à la demande d’entrevue du Journal de Québec pour connaître les détails d’une éventuelle annonce concernant le déconfinement des sports intérieurs. Impossible pour le moment de savoir si les gymnases et autres infrastructures seront aussi touchés positivement.