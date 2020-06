Le retour en classe de septembre se dessine

Répartis dans 38 écoles, quelque 13 000 enfants du primaire feront leur retour à plein temps en classe en septembre, à Sherbrooke.

• À lire aussi: Rentrée scolaire 2020: le plan de match du gouvernement

• À lire aussi: L’école à temps plein cet automne

Des restrictions, il y en aura. Au primaire, les classes seront divisées en sous-groupes de six. Chaque groupe devra respecter le mètre de distanciation avec l'autre.

Le défi n'est pas insurmontable, croit le nouveau Centre des services scolaires de Sherbrooke, qui pense qu’il y a actuellement suffisamment de locaux à même les écoles existantes.

Au secondaire, ils sont plus de 6700 adolescents à fréquenter l'une des quatre écoles. Les parents sont majoritairement en faveur d’un plan de retour. Pour plusieurs élèves qui venaient de faire leur entrée au secondaire cette année, l'école manque énormément.

Pour les niveaux 1 à 3, les groupes seront fermés et ne pourront changer même pour les élèves en cheminement particulier. Ce sont les enseignants qui se déplaceront d'une classe à l'autre afin de limiter les risques.

Pour les élèves de 4e et 5e secondaire qui étudient dans des programmes de concentration, on pourrait recourir à un système hybride, où des élèves seraient une journée à l'école et poursuivraient à distance leur apprentissage en ligne le jour suivant.

On devra également s'assurer du maintien des services spécialisés en orthopédagogie ou en psychoéducation pour les élèves avec des besoins particuliers.

Les écoles ont deux mois et demi pour se préparer. Les directions et le personnel devront une fois de plus faire preuve de flexibilité.