Le RTL se fait aménager des bureaux

Alors que plusieurs entreprises envisagent de maintenir le télétravail après la pandémie, le Réseau de transport de Longueuil (RTL) investira plus de 800 000 $ pour un bureau de projets temporaire.

Le conseil d'administration du RTL a octroyé le 18 mars des contrats dont le total s'élève à un demi-million de dollars pour des travaux d'aménagement et l'acquisition de mobilier pour un espace de 9500 pieds carrés sur la rue De Sérigny, à Longueuil.

Pendant 18 mois, une cinquantaine d'employés y étudieront entre autres le mode de transport à privilégier afin de relier la station de métro Longueuil au futur Réseau express métropolitain (REM), dont une branche est en construction à Brossard.

Bail de 300 000 $

À ces frais s'ajoute la location des bureaux, d'une valeur de 300 000 $ par année. Ces derniers seront situés face à la station de métro de Longueuil et sont financés à même l'enveloppe de 60 millions $ octroyée au RTL par le gouvernement provincial en novembre dernier.

Le transporteur explique qu'il s'agit d'un concept d'aménagement à aire ouverte comprenant une quarantaine de postes de travail, ce qui est plus économique que la construction d’un nombre élevé de bureaux fermés. Toutefois, 14 bureaux fermés et quatre salles de conférences seront aussi mis à la disposition du bureau de projets.

«Une analyse avec le consultant en aménagement a été réalisée à la mi-mai afin de nous assurer que les aménagements seraient adéquats en lien avec la pandémie et les règles sanitaires», a indiqué la coordonnatrice du RTL, Alicia Lymburner.

Cette dernière précise que la disposition des cubicules séparés par des cloisons de 5 pieds permet une distanciation de deux mètres entre les employés.

Télétravail partiel

La moitié des employés seront présents au bureau alors que les autres travailleront de la maison afin de respecter les règles de distanciation sociale. Les installations physiques sont essentielles afin de faciliter les activités de coordination et l'utilisation d’applications qui nécessitent de puissants logiciels, souligne le RTL.

Après la première phase du projet d'une durée de 18 mois, les employés du RTL, de firmes externes et de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) s'affaireront à planifier et réaliser les phases subséquentes de la mise en place du projet comme le dossier d’affaires et les plans et devis.