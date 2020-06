Lente reprise des cérémonies funéraires

L'industrie funéraire reprend lentement ses activités après trois mois d'arrêt quasi complet.

Organiser des funérailles est toutefois beaucoup plus complexe qu’à l’habitude. Fini les poignées de main et les accolades aux proches des défunts. Les condoléances sont maintenant réservées à la famille immédiate et tout se passe à distance, avec des corridors de circulation.

Le nombre de personnes est aussi limité lors des cérémonies funéraires et le masque y est plus que recommandé. Il est toujours possible de tenir une réception après les funérailles, mais pas sous la formule habituelle de buffet libre-service. Des boîtes à lunch individuelles seront proposées, ou alors un buffet, mais avec service.

Toutes ces règles vont forcément limiter le nombre de funérailles, ce qui n’aidera pas l'industrie à reprendre un rythme plus régulier.

Actuellement, les salons peinent à répondre à la demande, comme elle doit prévoir du temps pour les funérailles reportées durant la crise COVID-19.

«Pour l'instant, c'est un corps par jour, mais bientôt on va essayer d'augmenter à deux par jour. Le processus de désinfection est long entre deux familles» explique Annick St-Amand, qui est directrice funéraire et thanatologue à Rimouski.

À la Coopérative funéraire du Bas-Saint-Laurent où travaille madame St-Amand, on pense qu'on va réussir à reprendre les retards d'ici l'automne. En trois mois, c’est une soixantaine de funérailles qui a dû être repoussée.

Dans certains cas, les cérémonies pourraient être reportées de six mois, un an même. En effet, de plus en plus de familles souhaitent attendre la fin de la pandémie afin de permettre plus de proximité entre les personnes endeuillées et leurs proches.

Plus de 70 000 funérailles sont célébrées en moyenne chaque année au Québec.